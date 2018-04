Oana Roman spune, cu lacrimi în ochi, adevărul despre accidentul în care Mihai Mitoșeru și-a pierdut viitoarea soție: ”Trebuia să-l păzim 24 din 24 la spital”

Mihai Mitoșeru a avut o viață plină de greutăți. Oana Roman a făcut mărturisiri cutremurătoare despre accidentul în care prezentatorul TV și-a pierdut femeia cu care urma să se căsătorească.

Într-un moment al vieții, Mihai Mitoșeru avea tot ce și-ar fi putut dori vreodată. Prezentatorul TV a avea foarte mulți bani, o femeie pe care o iubea și urma să o ia de soție, dar și foarte multă faimă. Oana Roman, o prietenă foarte apropiată a lui Mihai Mitoșeru, a dezvăluit detalii mai puțin cunoscute despre cea mai neagră perioadă a vieții prezentatorului TV.

”Cel mai vechi prieten pe care îl am pe lumea asta este Mihai Mitoșeru. Îl cunosc din clasa I. Am crescut, dar în generală nu am mai fost împreună. Am făcut același liceu. Mihai era starul incontestabil al acelei emisiuni și câștiga foarte mulți bani. Avea o iubită cu care era încă din liceu. Era într-un moment al vieții în care avea tot. Totul în viața lui părea perfect. Avea senzația că toate acestea i se cuvin. Credea că i se cuvine ca viața lui să fie perfectă. Nimic nu-i nesfârșit. Uite că viața a făcut ca într-o zi ca toate aceste lucruri să dispară. Acest om în câteva ore a pierdut tot. Și-a pierdut iubita într-un accident de mașină îngrozitor. Viața lui în câteva ore s-a răstunat într-un mod în care nimeni nu și-ar fi închipuit. El și-a pierdut logodnica, iar eu prietena cea mai bună. Pentru noi a fost o perioadă foarte grea. Trebuia să-l păzim 24 din 24 la spital. A fost acuzat că din cauza lui s-a întâmplat. Nu a fost voința lui să se întâmple acel accident. El era într-o stare fizică și psihică precară. A trebuit să învețe să trăiască fără Cristina și fără acei bani. Eu împreună cu Oreste, Mircea Badea, Cristi Brancu am fost alături de el. El nu voia să iasă din casă, nu voia să vorbească cu nimeni. A pierdut apartamentul și a ajuns cu mama lui într-o garsonieră. A luat viața de la capăt de două ori. Eu am fost alături de el în toată această perioadă”, a declarat Oana Roman.

